Flair’s Adventskalender #16: win 5x een Baileys-pakket

Wanneer het buiten koud en grauw is, gaat er niets boven binnen genieten voor een knisperend haardvuur. Een drankje erbij maakt het compleet. Wat dacht je in plaats van een ‘saai’ glas rode wijn van romige Baileys in een chocoladerendier? Niet alleen lekker, maar het ziet er nog feestelijk uit ook. En met een van de vijf pakketten die Flair weggeeft, maak je het gemakkelijk thuis.

Voor het eerst ooit is dit jaar het Baileys Chocolate Reindeer verkrijgbaar. De naam verklapt het eigenlijk al een beetje: het is een chocoladerendier dat je bij een fles Baileys Original Irish Cream krijgt. De lekkernij is gemaakt van fluweelzachte luxe chocolade van premium chocolatier Lir, die ook heerlijke chocolaatjes met Baileys-smaak maakt.

Vullen, maar

Het Chocolate Reindeer van Baileys is hol van binnen, zodat je ‘m kunt vullen met het drankje. Een flinke toef slagroom erop en het genieten kan beginnen!

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een van de Baileys-pakketten? Vul dan snel het winformulier hieronder in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.