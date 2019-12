Flair’s Adventskalender #17: win 3x draadloze hoofdtelefoon van Aftershokz

Behoort meer bewegen ook ieder jaar weer tot jouw goede voornemens? Met deze nieuwe draadloze Aeropex hoofdtelefoon van Aftershokz wordt het je een stuk makkelijker gemaakt om het doel dit keer wél te laten slagen. En het goede nieuws is dat Flair drie exemplaren – ter waarde van 169,95 euro per stuk – mag weggeven.

Irritante draadjes of AirPods die uit je oren kunnen vallen tijdens het hardlopen? Met de hoofdtelefoons van Aftershokz heb je deze problemen niet. De Aeropex is een waterdichte Bluetooth-hoofdtelefoon die werkt via botbegeleiding. Daarmee luister je naar je favoriete muziek, zonder dat je je oren afsluit voor het omgevingsgeluid. Zo kun je veilig fietsen, hardlopen of andere activiteiten ondernemen waarbij je alert moet blijven op wat er om je heen gebeurt.

Ultieme hoofdtelefoon

Dankzij een 30 graden gekanteld geluidselement is een groter dynamisch bereik mogelijk geworden. Dit zorgt voor diepere bassen, minder vibratie en sprankelende hoge tonen. De hoogwaardige frequentieresponscurve is vergelijkbaar met, of zelfs beter dan die van traditionele oordopjes. De Aeropex is comfortabel, flexibel en praktisch en daardoor de ultieme hoofdtelefoon voor elke muziekliefhebber. De oplaadbare accu van Aeropex biedt tot acht uur luister- en belplezier.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren! Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie. De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken op een van de draadloze hoofdtelefoons van AfterShokz? Vul dan snel het winformulier hieronder in. Niet gewonnen? Niet getreurd! Hier scoor je de Aeropex met tien procent korting.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.