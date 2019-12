De prijzen vliegen je om de oren: doe mee met Flair’s fantastische Adventskalender!

De feestdagen komen er weer aan! En om ervoor te zorgen dat er deze decembermaand ook écht iets te vieren valt, kun je de hele maand december waanzinnige prijzen winnen bij Flair. Niet één keer per week, maar élke dag vallen er prachtige items én uitjes te winnen in de fantastische Flair’s Adventskalender.

Flair’s Adventskalender

Flair maakt de koude dagen een stukje aangenamer met hartverwarmende prijzen. Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter de meest waanzinnige hebbedingen.

Feest achter elk vakje

We zijn zó excited (en balen stiekem dat de redactie uitgesloten is van deelname =P), maar willen natuurlijk nog niet teveel van al dat moois onthullen. Wel lichten we een tipje van de sluier op. Zo maak je onder meer kans op winterse lekkernijen, prachtige make-up en en fijne accessoires om het nieuwe jaar stijlvol mee te beginnen. Ook verstopt in de kalender zit vermaak voor het hele gezin (van de leukste spellen voor thuis tot uitjes buiten de deur, waaronder kaartjes voor het dromerigste pretpark van het land), maar ook meerdere romantische, luxe hotelovernachtingen.

Lees ook

Handig én leuk: de Flair Family Planner 2020 wíl je hebben

Dolle december

Na het openen van elk vakje kun je tot nog twee weken na die datum meedoen met de winactie. Winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Zorg dus dat je komende december de Flair-site donders goed in de gaten houdt, want voor je het weet loop je de klapper van het jaar mis. We wachten niet tot de Sint vertrokken is, maar gaan gewoon op 1 december van start met ons prijzencircus. Be there, or be square!

Disclaimer: over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.