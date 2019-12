Flair’s Adventskalender #2: Win 1 jaar lang gratis donuts bij Dunkin’ Donuts

Ben je een zoetekauw? Dan maakt je hart nu vast een sprongetje, want je kunt kans maken op een jaar lang gratis donuts van Dunkin’! Haal 52 weken lang jouw favoriete Dunkin’ lekkernij in huis.

Voucher

Met de voucher die je krijgt kan je elke week een jaar lang donuts halen. In de box zitten 6 donuts die bij elk Dunkin’ filiaal in Nederland zijn af te halen. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten, niet overdraagbaar, legitimatiebewijs laten zien.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren!

Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie.

De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

