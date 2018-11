De ballonnen, confetti en champagne mogen tevoorschijn getoverd worden, want zowel Flair als Flaironline.nl zijn in een gloednieuw jasje gestoken! Dat vieren we natuurlijk maar al te graag met jullie als onze trouwe lezers, en daarom geven we maar liefst vijf goedgevulde goodiebags weg.

Lees ook: Flair is vernieuwd! Hoofdredacteur Marije over onze kersverse columnist en alle leuke veranderingen

Misschien was het je zelfs al opgevallen, maar Flaironline.nl ziet er vanaf nu nóg kleurrijker uit. Zo heeft ieder onderwerp een eigen kleurtje, waardoor de vernieuwde website duidelijker en handiger in gebruik is. Maar… al jouw favoriete onderwerpen blijven natuurlijk behouden. Flaironline.nl is én blijft ‘voor jou, over jou’.

Miljuschka

Naast Flaironline.nl heeft ook het magazine een make-over gekregen. Met de vertrouwde maar ook nieuwe rubrieken als ‘Eerst nog even dit’ en ‘Hap-slik-zeg’ biedt Flair het spreekwoordelijke kijkje in de keuken. En de restyling brengt ook een nieuwe columniste met zich mee, en dat is niemand minder dan… Miljuschka Witzenhausen! ‘Zij is voor mij hét voorbeeld van de Flair-vrouw’, aldus hoofdredacteur Marije. ‘Stoer en kwetsbaar tegelijk. Alleen haar eerste column bewijst dat al. Snel lezen zou ik zeggen!’

Win!

Ter ere van onze vernieuwde website én magazine geven we vijf goodiebags – met vanzelfsprekend een fantastische inhoud – weg. Wat je daarvoor moet doen? Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier en vergeet vooral niet te laten weten wat je van de make-over vindt. Succes!

We horen graag jouw mening: wat vind je van het vernieuwde Flair?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock