Dit wist je nog niet van de Spaanse keuken

Denk je aan Spaans eten, dan denk je aan sangria, gazpacho en paella. Maar er is nog veel meer culinairs te ontdekken. Verrassende weetjes over la cocina Española.

Proost! Eh… druif!

Typisch Spaans is doce uvas, wat twaalf druiven betekent. Op oudjaarsavond wordt om middernacht bij elke klokslag één druif gegeten. Dit zou geluk brengen voor het nieuwe jaar. Trouwens best een opgave, om in één minuut twaalf druiven naar binnen te werken. Maar gelukkig is er ook cava – de Spaanse bubbel – die helpt om ze weg te spoelen.

Europese bananen

Wist je dat nergens in Europa bananen groeien behalve in Spanje? Op de Canarische Eilanden vind je kilometers bananenplantages. De banaantjes zijn steviger en kleiner dan de bananen die je in de Nederlandse supermarkten vindt. De Spanjaarden eten ze vooral in eigen land.

Traditioneel of net even anders

Wie kent het niet: het Spaanse fruitdrankje Sangria. Met als basis rode wijn en op smaak gebracht met vruchten, extra licht en fris gemaakt door koolzuurhoudend mineraalwater. En natuurlijk met een beetje likeur, brandewijn of andere sterk alcoholische dranken. Sangria wordt geserveerd in een karaf, traditioneel met ijs en een houten lepel om de vruchten van de bodem te halen. Wist je dat er ook ‘witte sangria’ is? Net iets frisser, fruitiger én het kan gemaakt worden met het oh zo heerlijke Cava. Perfect bij een van de meer dan 200 (!) verschillende soorten paella die in Spanje worden geserveerd.

Tapas

In Spanje nemen ze uitgebreid de tijd voor elke maaltijd. Ze lunchen tussen 14:00 en 16:00 uur en het avondeten staat pas om 22:00 uur op tafel. Ergens daartussenin, zo rond 17:00 uur, is het tijd voor de merienda, een hapje tussendoor. Vaak zijn dat tapas. En zet je er een heleboel op tafel, dan heb je eigenlijk een complete maaltijd.

