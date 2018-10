Fijne ‘Dag voor jezelf’! Win 6x een overheerlijk pakket vol ‘Hands of my chocolate’-repen

Van Vader- en Moederdag tot International Sushi Day: je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat. Maar een dag waarop je aan niets of niemand anders hoeft te denken dan jezelf en alleen maar je eigen ik in het zonnetje hoeft te zetten? Tot dusver was die er nog niet, maar Hands Off My Chocolate heeft daar verandering in gebracht. 1 oktober, it is!

Een dag die volledig in het teken staat van jezelf: het klinkt misschien ietwat egoïstisch, maar dat is het totaal niet. Integendeel, het is hard nodig, want je mag soms best wat meer aan jezelf denken.

Tweede plek

Uit onderzoek van Hands Off My Chocolate – onder 400 chocoladefanaten – blijkt namelijk dat twee derde van de ondervraagden het moeilijk vindt om zichzelf op de eerste plek te zetten. Vooral moeders hebben hier moeite mee; maar liefst 86 procent geeft aan zichzelf op de tweede plek te zetten. Bijna hetzelfde percentage (80 procent) wijzigt meerdere keren per week haar plannen om zich aan te passen aan de kids. En dat terwijl ruim twee derde van alle vrouwen vaker voor zichzelf zou willen durven kiezen en 75 procent vaker een moment voor zichzelf zou willen hebben.

Chocolade

Dezelfde rondvraag heeft in kaart gebracht dat bijna 90 procent van de deelnemers vindt dat chocolade een avondje me-time op de bank pas echt compleet maakt. Een logische bijkomstigheid is dat deze chocolade op zo’n moment liever niet gedeeld wordt met anderen, vindt 60 procent.

Win!

