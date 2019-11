Met dit koude weer wil je natuurlijk het liefst gewoon binnen, voor de kachel, zitten met een goed boek. Daarom mag Flair 5 keer het spannende boek ‘De Jachtpartij’ geschreven door Lucy Foley weggeven!

Het verhaal

Oudejaarsavond. Een villa in de Schotse wildernis. Negen oude vrienden checken in, maar één van hen zal de nacht niet overleven.

Negen vrienden vieren oudejaarsavond in een idyllische villa in de Schotse Hooglanden. Het lijkt de perfecte plek om hun gehaaste Londense leven achter zich te laten en van elkaars gezelschap te genieten. Het ontbreekt de vrienden aan niets: ze hebben een prachtig uitzicht, een knappend haardvuur, een provisiekast vol eten en liters champagne. Maar wat ze ook hebben is geheimen voor elkaar, langgekoesterde jaloezie en bergen opgekropte woede. Terwijl de sneeuw buiten valt, wordt de spanning in de villa ondraaglijk. Als de lucht op nieuwjaarsdag opklaart is een van de gasten dood. En één van de anderen is de moordenaar. Maar wie?