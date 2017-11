Bling it on! Een sieraad kiezen doe je zo.

De winkels liggen alweer vol met alles wat schittert. Maar wat staat jou nou het beste? Met deze tips & tricks weet je welk sieraad deze feestdagen op je verlanglijstje kan.

Flair samen met Boccia Titanium

Kies je kleur

Stap één is bepalen welk kleurtype je bent. Daar zijn verschillende trucjes voor. Slim is om iets goudkleurigs en iets zilverkleurigs naast je gezicht te houden, om te bepalen wat beter staat. Of leen een sieraad van een vriendin voor een dag, zodat je aan de kleur kunt wennen (of juist niet). En wat voor huid heb je? Verbrand je snel en word je niet zo makkelijk bruin? Dan heeft je huid waarschijnlijk een koele ondertoon en staat zilver je goed. Verbrand je juist niet en word je snel bruin, dan heb je een warme ondertoon en is goud jouw kleur.

Ook de kleur van je ogen en je haar zeggen veel over je huidtoon

Voor de vorm

Daarnaast is de vorm van je gezicht belangrijk. Sieraden kunnen vormen in je gezicht versterken of afzwakken. Een stelregel is: ronde vormen versterken zachte, ronde lijnen in het gezicht en rechte en hoekige vormen versterken spitse lijnen. Tegenstellingen zijn mooi als het sieraden betreft, dus kies bijvoorbeeld voor oorbellen die een compleet andere vorm hebben dan je gezicht.

Goed materiaal

Is je huid jeukerig, droog of geïrriteerd nadat je een ketting of armband hebt gedragen? Het zou kunnen dat je allergisch bent voor het materiaal. Dit kan komen door goedkope metalen, zoals nikkel en koper, die worden toegevoegd om een accessoire sterker te maken. Goud en zilver zijn zachte metalen, die de huid in de meeste gevallen niet irriteren. Ook titanium is een fijn materiaal: dat is harder dan staal, maar wel licht in gewicht, verkleurt niet en is anti allergeen en dus geschikt voor elk huidtype.

Wanneer draag je het?

Tot slot moet je sieraad uiteraard wel bij je outfit, en dus ook de gelegenheid, passen. Op kantoor ga je voor subtiele sieraden, maar op een feestje kun je uitpakken. Blijf wel altijd dicht bij jezelf, dan voel je je het prettigst.

Diamonds are a girl’s best friend

Flair tipt de sieraden van Boccia Titanium voor onder de boom, voor jou én je partner. Die zijn stijlvol, uniek en hebben een tijdloos design. De sieraden van titanium zijn goud verguld en bevatten diamanten die er met de hand in zijn gezet. De collectie is volledig in titanium verkrijgbaar, maar ook in combinatie met verguld goud en keramiek. Stoer, elegant, voor op kantoor of een avond stappen met vriendinnen: er is voor ieder wat wils.

Topcadeau

Tijdens de feestdagen heeft Boccia Titanium een verrassing. Bij aankoop van een prachtig titanium collier van € 189, krijg je gratis oorstekers ter waarde van € 59 cadeau. Of ga je voor de set met daarin een titanium bicolor collier? Die € 209 kost. Daar krijg je oorstekers bij ter waarde van € 79. De set van je keuze eerst in het echt zien? Of wil je hem direct shoppen? Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle winkels die de set in hun collectie hebben op boccia-titanium.nl. Fijne feestdagen!