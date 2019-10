De film ‘After the Wedding’ is een Amerikaanse remake van een Scandinavische film met dezelfde titel, destijds geregisseerd door Suzanne Bier, die ook nu het script heeft geschreven. Michelle Williams en Julianna Moore spelen samen in deze meeslepende film die vanaf 3 oktober in de bioscoop te zien zal zijn. Supertof: Flair mag 5×2 kaarten weggeven voor deze nieuwe dramafilm.

Michelle Williams speelt Isabel, de manager van een weeshuis in Calcutta. Zakenvrouw Theresa (Julianne Moore) nodigt Isabel uit om naar New York te komen en haar in te lijven bij haar organisatie. In ruil daarvoor zal Isabel het noodlijdende weeshuis voorzien van de nodige financiële support. De keuze dat zij haar weeskinderen niet meer kan bezoeken, maar het weeshuis daarmee wel kan redden is moeilijk voor Isabel. En het wordt allemaal nog lastiger als op de bruiloft van Theresa’s dochter blijkt dat Theresa getrouwd is met Oscar (Billy Crudup), de ex van Isabel waarmee ze een geheim deelt.

Nieuwsgierig geworden? Kijk hieronder de trailer van 'After the Wedding'.

