Zo wordt je was schoner en ruikt je machine fris + WIN een Klok-pakket

Krijg je vlekken niet uit je was en stinkt je wasmachine? Dat komt omdat wij met steeds minder water wassen, vaak op lagere temperaturen en meestal te veel wasmiddel gebruiken.

Zo wordt je was schoon en fris

Voornamelijk bij het gebruik van vloeibare wasmiddelen blijven er zeepresten en organisch materiaal (zoals lichaamsvetten) achter in de wasmachine en in de leidingen. Dat is een ideale omgeving voor de ontwikkeling van bacteriën. Hierdoor wordt de was minder schoon, gaat de wasmachine stinken en raken leidingen op den duur verstopt, waardoor de levensduur van de machine wordt verminderd.

Voor het behoud van je machine en voor een betere hygiëne is het daarom goed om de wasmachine regelmatig op een hogere temperatuur te laten draaien. Bijvoorbeeld met handdoeken of beddengoed (natuurlijk niet met je mooie blouse). Gebruik hiervoor een waspoeder voor de witte was, deze bevat zuurstofbleekmiddelen die bacteriën- en schimmeldodend werken. Met Klok kan dat ook nog op een manier die goed is voor het milieu én lief voor je huid.

WIN

Sinds 2001 hebben alle Klok-producten het Keurmerk van het Europees Ecolabel. De producten bevatten ook geen parfum en kleurstoffen en zijn voorzien van het Huid Allergie Keurmerk van het Huidfonds. Klok is dus goed voor het milieu én goed voor je huid. Flair mag 5 pakketten t.w.v. € 40 per pakket weggeven. Een pakket bestaat uit: Klok allesreiniger, WC-reiniger, afwasmiddel, vaatwasmiddel en waspoeder wit en kleur.

Ga voor meer informatie naar www.klok-eco.nl.

