6 tips voor de leukste citytrips (+ WIN een goodiebag vol reisbenodigdheden)

Heb jij zin in een weekendje weg met vriendinnen, maar heb je nog écht geen idee waar je heen wilt gaan? Niet getreurd, want wij hebben een overzichtje voor je van zes originele steden waar je je niet zult vervelen. Happy holidays!

Venetië

Deze stad is zeker een bezoekje waard. Prachtig om te zien, vol oude kunst, gebouwen, gondels en lekker eten. Om over de ijsjes maar te zwijgen…

Porto

Port in Portugal is iets minder bekend dan Lissabon, maar daarom niet minder leuk! De stad barst van de mooie bezienswaardigheden, kunst, indrukwekkende gebouwen en mooie rivieren. Must visit!

Madrid

Ook in Madrid zul je je zeker niet vervelen. Deze stad biedt naast prachtige gebouwen en goed eten, ook geweldige winkels voor urenlang shopplezier. Ideaal voor een weekendje weg met vriendinnen!

Berlijn

Wie wel houdt van een wat rouwere stad, moet zeker naar Berlijn gaan. De Duitse hoofdstad bruist van de creativiteit, originele street art, indrukwekkende gebouwen en geweldige straatjes waar je urenlang doorheen kunt slenteren. En nog een leuk voordeel: het eten is er onwijs goedkoop.

Gent

Gent is lekker dicht bij huis, maar toch waan je je echt in het buitenland. Het stadje is onwijs pittoresk en ontzettend romantisch, dus wanneer je met je geliefde op citytrip gaat is Gent zeker een aanrader. En je hebt geen lange reistijd, da’s ook gelijk mooi meegenomen!

