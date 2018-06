Winnen? Doe mee en maak kans op een van de 95 prijzen uit het totale prijzenpakket t.w.v. van ruim € 7.300,

Ben jij toe aan een paar dagen relaxen met je lief? Dan hebben wij dé perfecte spot voor je gevonden: op de mooie Veluwe bij B&B Het Wellnest. Liever mooie accessoires voor aan je pols of voor in huis winnen? Maak dan kans op een stijlvolle koperen Lab lamp van HKliving, een comfortabele Fatboy, prachtige sieraden van KAYA en nog veel meer! Ga naar zomerseprijzen.nl en vul je gegevens in.

–Flair samen met Staatsloterij en Lotto–

Deze actieperiode duurt van 18 juni t/m 09 juli. De trekking vindt plaats in de week van 16 juli. Winnaars ontvangen uiterlijk in week 31 na de trekking persoonlijk bericht.

Dit zijn de prijzen:

Hoofdprijs: 2x Veluwe Verwen arrangement bij B&B Het Wellnest t.w.v. € 415,00

Je verblijft 2 nachten in één van de prachtige en rustgevende kamers, waar je zorgeloos kunt genieten. Wat krijg je allemaal:

Bij aankomst koffie of thee met iets lekkers.

Heerlijk 4 gangen diner bij restaurant Ratatouille in Harderwijk.

Dagje naar Sauna Resort De Veluwse Bron of de Zwaluwhoeve.

Luxe Wellnest ontbijt op beide dagen.

20x Vriendinnen armbanden van Kayasieraden.nl t.w.v. € 39,95

Voor jou en je beste vriendin: twee prachtige identieke bangles voorzien van de tekst ‘Vriendinnetjes voor het leven ♡’. Maak de armbandjes extra speciaal door een binnenzijde gravure toe te voegen. Verkrijgbaar in de kleuren zilver, goud en rosé goud.



6x Brabantia Bo Pedaalemmer t.w.v. € 139,00

Op zoek naar een stijlvolle manier om afval te scheiden? Ontdek de modieuze Brabantia Bo Pedaalemmer. Je kunt kiezen uit de kleuren wit, rood, geel, platinum of zwart en met één, twee of drie uitneembare binnenemmers – de keus is helemaal aan jou!



8x Ultimate Ears WONDERBOOM t.w.v. € 99,00

De Ultimate Ears WONDERBOOM is een 100% waterdichte, go-anywhere Bluetooth-speaker die je gemakkelijk onderweg, op vakantie of naar een festival kunt meenemen om te genieten van je favoriete muziek!

5x REPEAT cashmere kledingvoucher t.w.v. € 150,00

Bij REPEAT cashmere draait alles om mode die de huid verwent. Voor luxueuze mode van hoogwaardige materialen ben je hier aan het goede adres!

17x Louis Widmer Zonnebeschermingspakket t.w.v. € 44,20

De All Day 30 Family Pack (200 ml) van Louis Widmer biedt zonverzorging op basis van liposomen wat de filters tot diep in de hoornlaag brengt. Biedt een langdurige bescherming en is super geschikt voor de waterliefhebbers. De verkoelende, verzachtende en hydraterende After Sun (150 ml) is geschikt voor alle huidcondities, zowel voor het gezicht als het lichaam.

15x Spartoo.nl voucher t.w.v. € 50,00

Spartoo.nl is dé webshop die met meer dan 1000 merken een ruim assortiment aanbiedt voor mannen, vrouwen en kinderen. Je vindt hier grote namen als Birkenstock, Levi’s, Converse en Dr Martens.

5x XL koperen Lab lamp van HKliving t.w.v. € 159,95

Met deze koperen XL-variant Lab lamp creëer je een stoere en industriële look. Een echte must have voor in jouw woonkamer!

2x Tsjonge van Fatboy t.w.v. € 389,95

Deze poef is comfortabel, stijlvol en kan tegen een stootje dankzij de kwalitatieve stof. Nog een pluspunt: zowel binnen als buiten te gebruiken.

15x Staatslot XL t.w.v. € 17,50

Wat zou jij doen met een miljoen? Met een Staatslot XL van de Staatsloterij maak je elke 10de van de maand extra kans op prijzen van € 100,- t/m € 1.000.000,-!

Maak kans!

Ga vóór 10 juli naar zomerseprijzen.nl en doe mee. Wie weet win je een van de mooie prijzen. De actievoorwaarden staan op zomerseprijzen.nl