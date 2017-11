WIN: toegangskaartjes voor Margriet Winter Fair

Heb je ook alweer zin in die unieke, warme en gezellige sfeer van de feestdagen? Kom shoppen, workshops volgen, mode en beauty-inspiratie opdoen en de lekkerste gerechten proeven op Margriet Winter Fair. Het is dé plek om met je vriendinnen, moeder, zus of collega in de stemming te komen voor de meest betoverende decembermaand ooit!

Margriet Winter Fair vindt plaats van vrijdag 17 t/m donderdag 23 november 2017 in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en is dagelijks geopend van 10.00 t/m 18.00 uur.

Lijkt het je wel leuk om naar Margriet Winter Fair te gaan? Dan heb je geluk, want Flair mag kaartjes weggeven! Doe dus gauw mee met de winactie, en wie weet kun jij gezellig naar Margriet Winter Fair met een vriendin!