WIN: deze fijne OnePlus 5 JCC+ mobiele telefoon

Vorige week is de OnePlus 5 JCC+ gelanceerd. Dat is een limited edition OnePlus 5 smartphone met een design van Jean-Charles de Castelbajac, die ontwierp voor onder anderen Lady Gaga en Beyoncé.

Dit exclusieve OnePlus 5 JCC+ toestel heeft 8 GB RAM, 128 GB opslagruimte en een dubbele camera. Het toestel is in Europa verkrijgbaar vanaf 2 oktober op OnePlus.net voor €559,-. Het is echt een fijne, handzame mobiel met alles wat je maar nodig zou kunnen hebben. Zoals een dubbele camera met de hoogste resolutie van alle smartphones (16 MP hoofdcamera en 20 MP telephotocamera). Een supersnelle oplader (binnen een half uur ben je klaar voor de dag) en lange batterijduur. En hij is ook nog eens lekker dun.

Vind je ook dat je huidige mobiele telefoon toe is aan vervanging? Dan hebben wij goed nieuws! Flair mag namelijk één OnePlus 5 JCC+ toestel weggeven met daarbij nog een limited Edition T-Shirt (twv €29,95) en een tote bag (twv €24,95). Doe dus gauw mee met de winactie, en wie komt deze telefoon snel jou kant op!