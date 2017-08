Ja, de vakantie zit erop, maar wie zegt dat je ook de vakantiemodus moet uitzwaaien? Flair geeft tips & tricks om het zomergevoel langer vast te houden.

Zoek je vakantiefoto’s uit

De vakantie mag dan over zijn, maar gelukkig heb je de foto’s nog. Plan een dag in je agenda om je vakantiefoto’s uit te zoeken. Maak bijvoorbeeld een fotoboek. En laat je mooiste foto’s afdrukken op hout, aluminium of een ander stoer materiaal, of lijst ze in.

Houd die relaxte mindset vast

Uren luieren zonder onrustig te worden van to do-lijstjes in je hoofd: dat kan alleen op vakantie. Toch? Zeker niet! Tover je badkamer om tot een spa en relax. Met een bad vol schuim, ultrazachte handdoeken, kaarsjes aan en een boek bij de hand.

Haal de zomer in huis

Altijd een goed idee: een tropisch tintje in je interieur. Haal wat exotische planten in huis, hang een slinger met lampionnen op, kies voor interieurparfum met een frisse geur én gebruik veel geel. Als je accessoires dan ook nog lekker kleurrijk zijn, is het zomerse gevoel compleet.

Wees creatief in de keuken

Op reis eet je vaak anders en exotischer dan thuis. Probeer elke week een avond in te plannen waarop je een nieuw gerecht uit het buitenland maakt. Italiaans, Spaans, Mexicaans: it’s up to you. En nodig je vrienden uit om het nog gezelliger te maken.

Laten we buiten eten en de zomer nog even proeven

Ga naar buiten

Geniet van je tuin of balkon, nu het nog kan. Weer om te barbecueën? Doen! Dek de tafel met een vrolijk gekleurd kleed, stop rietjes in je drinken en zet een tapasplankje op tafel om te delen. Vergeet ook die vuurkorf niet voor in de late uurtjes. Summer vibe gegarandeerd.

Luister naar zomerhits

Maak een playlist van alle zomerhits die je hebt gehoord op je vakantiebestemming. Zo denk je elke keer als die nummers voorbijkomen, weer terug aan je leuke trip. En heb je meteen een zomerse playlist voor bij de barbecue!

vtwonen is het grootste en meest veelzijdige woonmerk van Nederland. Van 10 t/m 31 augustus kun je de mooiste parels voor in en om het huis shoppen met hoge kortingen.

