5 x supermooie rokken voor iedere gelegenheid

Heb jij binnenkort een leuk feestje of avondje uit op de planning staan? Of wil je gewoon de dag doorkomen zoals Carrie Bradshaw zou doen? Bekijk dan snel de rokken van de nieuwste collectie van Promiss.

Zij hebben rokken die je prima naar kantoor kunt dragen, maar waar je met hetzelfde gemak de blits mee maakt op een feestje. Wij zetten onze 5 favoriete rokken uit het assortiment op een rij.

Promiss

Voor Promiss is een mooie rok net zo’n musthave als de perfecte skinny jeans. En daar zijn wij het helemaal mee eens. Of je nu op zoek bent naar een fitted kokerrok, stoere leren rokken, een maxi rok van een comfortabele stof of chique avond rokken; Promiss heeft voor iedere vrouw met stijl en karakter wat wils. Deze rokken kun je met een mooie hak of stoere sneaker dragen. Het enige wat je hoeft te doen, is van schoenen te wisselen en je kunt zo doorrollen naar de vrijmibo!

Bekijk onze favorieten hieronder of shop direct bij Promiss online.

