3 tips om er tiptop uit te zien tijdens de feestdagen

The struggle is real! Wat trek je dit jaar aan tijdens de kerstborrel op werk, het kerstdiner met je schoonouders en dat te gekke nieuwjaarsfeest. Wij sommen hieronder een aantal handige tips voor je op zodat jij er deze feestdagen uitziet om door een ringetje te halen.

#1 Mix & match

Er liggen vast nog een hoop leuke dingen in de kast van voorgaande jaren. Het is natuurlijk zonde om dit allemaal te laten verstoffen maar tegelijkertijd wil je er ook niet ieder jaar hetzelfde uitzien. Schaf daarom een paar nieuwe items aan waar je goed mee kunt combineren. Zo kun je die high heels van vorig jaar matchen met een leuk nieuw jurkje. Of past dat mooie colbert weer bij een nieuw broekpak.

#2 Glitter, glitter en nog meer glitters

Dit jaar staat in het teken van glitter. Hoewel je deze kledingstukken natuurlijk ook gerust voor en na de feestdagen aan kunt trekken maakt een sparkle een outfit wel extra feestelijk. Combineer een metallic schoen met een glittertop en style deze af met grote diamanten oorhangers. Het kan deze feestdagen niet gek genoeg.

#3 Houd de sale in de gaten

Wat is er leuker dan last minute nog een outfit met korting te shoppen? Scoor nu de leukste feestelijke kleding, schoenen en accessoires met kortingen die oplopen tot 60%. Dus bestel nog snel de laatste items bij River Island en profiteer van flinke korting!

Beeld: River Island