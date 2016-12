HARTVERWARMEND: Nederland laat nagels lakken door zieke Tijn

Een van de mooiste momenten in het Glazen Huis zal voor altijd het bezoek van de 6-jarige Tijn zijn. De jongen is ongeneeslijk ziek en zijn levensverwachting is minder dan een jaar, maar hij kwam speciaal voor Serious Request geld inzamelen voor anderen. Onder het motto ‘Lak aan DIPG’ lakte Tijn al honderden nagels en verzamelde hij al meer dan 400.000 euro.

Het was de laatste Serious Request van Tijn, geld inzamelen voor het Rode Kruis door zo veel mogelijk mensen hun nagels te lakken. Zijn vader Gerrit stond woensdagochtend even voor tien uur aan het Glazen Huis om de actie van zijn zoontje uit te leggen aan dj’s Domien Verschuuren en Frank van der Lende. Tijn zou ook specifiek gevraagd hebben of hij de nagels van de dj’s ook mocht lakken en daar konden de twee natuurlijk geen nee op zeggen.

Donatie

Met zijn nagellak-actie wilde Tijn niet enkel zoveel mogelijk geld inzamelen, maar hij wilde ook aandacht vragen voor zijn ziekte DIPG, een zeldzame vorm van kinderkanker waarbij er zich een tumor in de hersenstam bevindt. Heel Nederland omarmde het initiatief van de 6-jarige jongen waardoor er in minder dan 24 uur al meer dan 400.000 euro verzameld werd.

Mensen die Tijn ook nog een extra financieel steuntje willen geven, kunnen dit doen via de website van 3FM.