Nostalgie: Zo ziet het meisje dat ‘Op een onbewoond eiland’ zong er nu uit!

Kun jij het nummer Op een onbewoond eiland van Kinderen voor Kinderen ook helemaal meezingen? Wij wel! Deze Kinderen voor Kinderen-klassieker stamt al weer uit 1981! Het meisje dat het nummer zong is inmiddels dus uitgegroeid tot een volwassen vrouw. Herken jij haar nog terug?

Op een onbewoond eiland werd gezongen door Dagmar Brusse. Dagmar was 12 toen ze het nummer zong samen met de 11-jarige Bennie Ploeg. In 2009 bestond Kinderen voor Kinderen 30 jaar en mochten fans stemmen op hun favoriete nummer van het kinderkoor. Op een onbewoond eiland was de ultieme favoriet en versloeg grote hits als Waanzinnig gedroomd (1980) en Wakker met een wijsje (1991). Hieronder kun je het heerlijke meezing-nummer nog eens beluisteren:

Maar goed het is dus al weer zo’n 35 jaar geleden dat Dagmar met Kinderen voor Kinderen op het podium stond. Benieuwd hoe ze er nu uit ziet? Hieronder zie je het!

Lees ook:

Nostalgie: Zo zien de kinderen uit ‘The Nanny’ er nu uit

Fantastisch nieuws voor fans van Kinderen voor Kinderen

Denise blogt: De jaren 80

Bron: grazia.nl / hln.be