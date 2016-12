Dit zijn de 20 populairste babynamen

Marco Borsato zong over Margherita, Nick & Simon over Rosanne en Henk Westbroek kon maar niet ophouden over Julia. Laat jij je inspireren door de hitlijsten voor de naam van je kindje of kijk je liever naar de top-20-populairste babynamen van dit moment?

Populairste babynamen

De top-20 van populairste babynamen in Nederland.

Jongensnamen

Kyan Finn Senn Milas Luuk Tygo Daan Manoah Levin Lucas Bart Pifte Jan Martijn Nelles Noah Liam Mees Milan Mark

Meisjesnamen

Yara Femke Fiene Juna Jaylinn Mila Lotte Zoë Isa Linda Kim Noa Emma Yuna Juliëtte Sophie Saar Mirre Lynn Fenna

Welke naam is jouw favoriet?

