Wist je dat je van stroopwafels een erg leuke traktatie kunt maken? Zo maak je deze lollies zelf.

Dit heb je nodig:

Mini-stroopwafels

Glazuur

Versiering

Stokjes

Zo maak je het:

Bereid het glazuur. Steek een stokje in een stroopwafeltje en doop dat in het glazuur. Dip in het versiersel en laat drogen.