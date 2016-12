Lekker! Maak zelf romige risotto met garnalen

Het MAGGI bouillonblokje is al meer dan honderd jaar een held in vele keukens. Oma gebruikte het in de soep, moeders in de saus, maar misschien wil jij het juist wel wat spannender. MAGGI snapt dat als geen ander. Dus werd de smaak verfijnd en een nieuw jasje bedacht. Aan het testpanel de primeur om er mee te koken.

Flair samen met MAGGI

Bijna negentig mensen van hettestpanel.nl* kregen de drie nieuwe smaakvarianten Groente, Kip en Rund thuisgestuurd. Denise Baas was een van negen gelukkigen die daarnaast in de MAGGI kookstudio mocht experimenteren met de bouillonblokjes, die uit herkenbare ingrediënten en specerijen bestaan.

De lekkerste geuren stegen al snel op uit de keuken. Ragouts, pasteitjes, gazpacho, met steeds als terugkerende held: het nieuwe bouillonblokje. Denise maakte een risotto met garnalen. ‘Voor mijn gerecht het ik MAGGI bouillon kip gebruikt. Het geeft de risotto echt een lekkere smaak, maar overheerst niet. Van mij krijgt het nieuwe blokje een 8. Fijn dat er in de nieuwe varianten herkenbare ingrediënten zitten. Ik ga er zeker vaker mee koken.’

Tevreden studiokoks, maar ook tevreden thuiskoks. De testresultaten van het testpanel zijn overwegend positief. Zo is het gemiddelde rapportcijfer een 8,3 en is negen van de tien testers tevreden over de smaak en de textuur van de blokjes. En als 99% vindt dat MAGGI Bouillon de beste basis is voor eigen gerechten dan mag je als bouillonblokje best tevreden zijn. Zo blijft het nog steeds een beetje van jezelf en een beetje van MAGGI! Lees er alles over op maggi.nl/bouillon.

Zelf Risotto met garnalen maken (2 à 3 personen)

Ingrediënten:

200 gram Risotto rijst

sap en rasp van 1 limoen

1 MAGGI Bouillon Kip tablet

2 sjalotjes

500 ml water

100 gram sugar snaps

1 teen knoflook

300 gram grote garnalen

100 gram Ricotta

50 gram Parmezaanse kaas

1 mespunt kerriepoeder of kurkuma

zeezout grof

olijfolie

Voorbereiding: maak de garnalen schoon en marineer ze in wat olijfolie met 1 teentje uitgeperste knoflook en grof zeezout.

Bereidingswijze: Verwarm iets olijfolie in een braadpan en fruit het uitje met kerrie of

kurkuma. Voeg de rijst toe en bak deze mee totdat de korrels mooi glazig zijn. Doe er twee eetlepels limoensap bij, wat rasp en 1/3 van de bouillon. * Kook de rijst (zonder deksel) zachtjes gaar en voeg er af en toe wat bouillon bij. Kook de sugar snaps in ongeveer 4 minuten beetgaar. Spoel af met koud water. * Als de risotto beetgaar is (het water moet grotendeels verdampt zijn), roer er dan de ricotta kaas door. Laat het even staan. * Bak intussen de garnalen tot ze mooi roze zijn. * Schep de risotto op borden, strooi iets Parmezaanse kaas er op en leg de garnalen en sugar snaps er op. Garneer met wat limoenrasp.

*N=87. Samengesteld door hettestpanel.nl (oktober) – onderdeel van Sanoma.