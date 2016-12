ZIEN: De zoon van Sofia Vergara maakt debuut als model

Sofia Vergara staat bekend om haar wulpse looks en sexy accent, maar blijkbaar heeft de actrice haar goede genen ook doorgegeven aan haar zoon Manolo Gonzalez Vergara. De 24-jarige maakte enkele dagen geleden zijn debuut als model en we moeten toegeven dat hij geboren lijkt voor de job.

De zoon van Sofia Vergara heeft zijn eerste modellenklus binnengerijfd. De 24-jarige Manolo Gonzales Vergara prijkt binnenkort in het Amerikaanse Paper Magazine samen met model Stevie DeFelice. Manolo deelde het kiekje zelf op Instagram en trotse mama Sofia deed dit achteraf ook.

“Ik wil graag Paper Magazine bedanken om me de kans te geven om naast Stevie DeFelice te zitten”, schreef de jongen. “Ik hoop dat ze niet te getraumatiseerd is.”

Dat Manolo een goed gevoel voor humor heeft – net zoals zijn moeder – laat hij nog weten in de hashtags die volgen. Zo verzekert hij dat hij zelfs een douche genomen heeft en zegt hij dat degene die de spiegel gebroken heeft 7 jaar met een slechte coupe zal rondlopen. Gelukkig niet hijzelf.

Thank you to @papermagazine and @jimmymarble for including me in this months Pedro Almodovar spread! And for allowing me to sit next to Stevie DeFelice. I hope she wasn’t too traumatized. #PaperMagazine #Outspoken #IShoweredAndEverything #WhomeverBrokeTheMirrorGetsSevenYearsOfBadHair #ThankfulItWasntMe Een foto die is geplaatst door Manolo Gonzalez Vergara, Esq. (@manologonzalezvergara) op 21 Dec 2016 om 11:14 PST

Embryo’s

Manolo is de enige zoon van Sofia Vergara en Joe Gonzales, met wie ze op haar achttiende trouwde en scheidde toen haar zoon één jaar oud was. De actrice is momenteel getrouwd met Magic Mike-acteur Joe Manganiello, maar is nog steeds verwikkeld in een rechtszaak met haar ex Nick Loeb over twee embryo’s die ze hadden laten invriezen. Sofia wil de eitjes gewoon bevroren laten, maar Nick wil graag vader worden van de twee kindjes via een draagmoeder.

