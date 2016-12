Valerie uit MTV’s ’16 and pregnant’ overleden aan overdosis

Valerie Fairman, de 23-jarige Amerikaanse uit de MTV-realityshow ’16 and Pregnant’, is overleden. Volgens TMZ is ze overleden aan een overdosis. Valerie worstelde al jaren met een drugsverslaving, wat ook te zien was in de show.

My baby girl pic.twitter.com/SENe2VhbBR — Valerie Fairman (@uuknoiit) July 30, 2015

TMZ vermeldt dat Valerie bij een vriendin thuis was. Toen ze even naar de badkamer ging en wel erg lang wegbleef, werd haar vriendin ongerust. Ze vond haar bewusteloos op de vloer en belde meteen de hulpdiensten, maar het was al te laat.

Geen moeder meer

Valeries dochter van zeven, Neveah, woont nu bij de moeder van Valerie. Valerie deed mee met seizoen twee van MTV’s 16 and pregnant. Sinds haar deelname is Valerie regelmatig in aanraking gekomen met de politie. Zo werd ze opgepakt voor prostitutie en omdat ze zich verzette tegen een arrestatie.