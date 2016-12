Oei: Daniëlle Oerlemans ten val op skivakantie!

Daniëlle Oerlemans is met haar gezin op een welverdiende vakantie in de Aspen, waar zij genieten van de sneeuw. Een sneeuwvakantie is natuurlijk iets minder ontspannend dan een zonvakantie, en dat blijkt uit de foto die Daniëlle op haar Instagram stories plaatste. Tijdens het skieën raakte ze ten val… Ouch!

Niet grappig!

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en dat gezegde blijkt dus écht wel waar te zijn. De vrouw van Reinout Oerlemans deelde een foto met haar volgers op Instagram, waarop te zien is dat ze flink onderuit is gegaan tijdens een afdaling. Ze schrijft: “Eigenlijk is het helemaal niet grappig, shit happens, ik heb pijn aan mijn been, de skipatrouille wacht op me!”

Skipatrouille

Gelukkig lijkt het allemaal mee te vallen en is er door de val geen botbreuk veroorzaakt. Reinout staat lachend op de foto en daarmee kunnen we gelukkig vaststellen dat het niet heel ernstig is. Toch moest de skipetrouille eraan te pas komen, dus zal het wel weer even duren voor Daniëlle weer een afdaling kan maken. Ahw!

