NOO: Geen TV meer voor Boerin Bertie!

Mogen we héél even in een hoekje gaan huilen? Boerin Bertie – een van de finalisten van Expeditie Robinson 2016 – heeft uit de doeken gedaan niet meer op TV te willen verschijnen. Na haar avontuur op het onbewoonde eiland, vindt de brunette het wel welletjes. Nooo!

In een interview aan het AD vertelt Bertie, die het vanavond opneemt tegen mede finalisten Dio en Thomas Dekker, waarom ze genoeg heeft van de mediawereld.“Het is nu wel even mooi geweest”, aldus Bertie. “Ik zie mezelf niet als presentatrice, en al helemaal niet in een realitysoap! Ik geloof niet dat mijn leven zo boeiend is.”

In 2014 deed Bertie mee aan Boer Zoekt Vrouw, waarna ze het erg lastig vond om te dealen met alle bekendheid die daar bij kwam kijken. “Ik heb de kijkcijfers van Expeditie Robinson van tevoren wel even gegoogeld. Die waren een stuk lager dan die van Boer Zoekt Vrouw. Ik dacht: dat zal wel loslopen. Maar dat is niet zo, nee. Het is wel lang rustig geweest omdat ik op afvallerseiland zat, maar sinds de halve finale is de aandacht beduidend meer.”

Jeetje, dat #teambertie gewoon in de bovenste regionen van Twitter zit, aardig gek! — Bertie Steur (@BertieSteur) December 15, 2016

