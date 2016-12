Hilarisch: Miley Cyrus maakt gênantste familiefoto ooit

Miley Cyrus en Liam Hemsworth zijn al een tijdje terug samen en dat betekent dat de acteur samen met de hele familie mag plaatsnemen aan de tafel tijdens de feestdagen. En omdat het niet gemakkelijk is om iedereen op hetzelfde moment samen te krijgen, vierde de familie Cyrus Kerstmis al een beetje eerder. Zo poseerden ze allemaal samen voor de foto, maar Liam lijkt zich niet helemaal op zijn plaatst te voelen.

Heel de familie was aanwezig, inclusief ouders Billy Ray en Tish en zussen en (half)broers Brandi, Braison, Noah en Trace. Ook Liam Hemsworth mocht dit jaar kerst vieren met de Cyrus-familie maar deze leek zich niet helemaal thuis te voelen. Op een kiekje dat Miley’s 29-jarige zus Brandi deelde op Instagram zien we de acteur op een hele gênante wijze helemaal rechts op de foto verschijnen. Wat hij juist aan het denken was op dat moment is niet duidelijk, maar voor ons lijkt het een kleine schreeuw om hulp.

Cyrus fam Christmas in full swing 🎄 Een foto die is geplaatst door Brandi Cyrus (@brandicyrus) op 20 Dec 2016 om 7:33 PST

Achy Breaky Heart

Naast de gênante blik van Liam Hemsworth was het ook de look van vader Billy Ray Cyrus die ons verraste. De ‘Achy, Breaky Heart‘-zanger heeft zijn haren donker geverfd en gekortwiekt en loopt nu blijkbaar ook rond met een getrimd baardje. De cowboy-versie is nergens meer te bespeuren en lijkt ingeruild te zijn voor een donkerdere, triestigere look. Zelfs op een kiekje met zijn vrouw en dochter Miley, kan er geen klein glimlachje vanaf. What happened?

❤️💚❤️💚MaMa & DaDa ❤️💚❤️💚 Een foto die is geplaatst door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 21 Dec 2016 om 6:02 PST

Marijuana

Miley Cyrus lijkt alvast helemaal in de kerststemming en trekt zich niets aan de van trieste blik van haar vader en de gênante pose van vriendje Liam. De zangeres kwam de voorbije dagen opnieuw in opspraak over het feit dat ze marijuana zou promoten op sociale media. Zo poste de 24-jarige Miley eerst al een foto van een trui met de boodschap ‘smoke weed every Christmas’ en liet ze enkele dagen geleden een nieuwe tattoo zetten van een hennepplantje.

❤️💚❤️💚YUP! ❤️💚❤️💚 Een foto die is geplaatst door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 17 Dec 2016 om 8:56 PST

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Een foto die is geplaatst door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 19 Dec 2016 om 1:12 PST

